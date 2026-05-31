Tras desbloqueo en Los Yungas, llegan productos y se forman filas

Luego del desbloqueo de la carretera Los Yungas en el puente de Armas, varios camiones que transportaban productos hacia la zona norte de La Paz llegaron al mercado Villa Fátima y a la Plaza del Maestro, donde comenzaron a vender frutas, verduras y huevos. La llegada de los productos generó largas filas de vecinos que buscaban abastecerse tras varios días de escasez.

Precios y disponibilidad

Los vecinos se quejaron por el aumento de precios. Según los testimonios, el costo de algunos productos, como los huevos, pasó de 25 a 50 bolivianos por maple, y en algunos casos podría llegar a 60 o 70. Muchos vecinos señalaron que la situación afecta a familias con presupuestos limitados, y que los revendedores acaparan buena parte de los productos.

“¿Ahora hasta mañana, a cuántos maples han vendido? A seis maples cada uno, y esos son revendedores. Que vengan los funcionarios de la alcaldía a ayudar”, comentó otro vecino.

Impacto de los bloqueos

El desbloqueo permitió reactivar la circulación de productos, pero los vecinos expresan su frustración por los días de bloqueo previos, que afectaron la disponibilidad de alimentos y la economía local. Algunos aseguraron que los bloqueos solo buscan “convulsionar la paz” y que perjudican directamente a los niños y familias del sector.

“Estamos calientes con los bloqueadores que no piden nada al final. Quieren solo convulsionar la paz y están jugando con el hambre de los niños”, agregó un residente de Villa Fátima.

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