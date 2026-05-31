La Paz cumple 31 días de conflicto entre bloqueos, escasez y parálisis económica

La ciudad de La Paz cumple 31 días consecutivos de movilizaciones, marchas y bloqueos, en medio de una crisis que ya impacta de forma directa en el abastecimiento, el transporte, la economía y los servicios esenciales.

Cada jornada está marcada por calles bloqueadas, negocios cerrados, escasez de combustibles, dificultades en el acceso a alimentos y una creciente preocupación por el impacto económico y sanitario que atraviesa la población.

El conflicto se arrastra desde el 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró el paro nacional movilizado durante su cabildo, dando inicio a una serie de protestas que continúan en distintos puntos del país.

Escasez, alza de precios y mercados vacíos

Uno de los efectos más visibles se refleja en los mercados paceños, donde cada vez son más frecuentes los puestos vacíos y persianas cerradas. Familias recorren distintos centros de abasto en busca de productos básicos, mientras varios alimentos continúan registrando incrementos en sus precios.

“Estamos estirando la plata”, relató una comerciante entre lágrimas, reflejando la preocupación de muchas familias por el encarecimiento del costo de vida.

Transporte limitado y falta de carburantes

La falta de combustible también agrava el panorama. El transporte público opera con restricciones debido a largas filas en surtidores y dificultades para abastecerse de diésel y gasolina, afectando el desplazamiento diario de miles de personas.

Impacto en educación, trabajo y salud

La crisis también alcanza al sistema educativo y laboral. Varias unidades educativas migraron nuevamente a clases virtuales, mientras algunas empresas implementaron teletrabajo ante la imposibilidad de movilizar a su personal.

Uno de los puntos más críticos continúa siendo el tramo La Paz–Oruro, donde los bloqueos dificultan el ingreso de alimentos, insumos médicos y el tránsito de ambulancias.

Desde el Colegio Médico se advirtió sobre el riesgo de una crisis sanitaria, debido a la interrupción en el suministro de medicamentos y equipos médicos.

Pérdidas económicas millonarias

Los efectos también golpean al aparato productivo, industrial, gremial y comercial en distintas regiones del país. De acuerdo con estimaciones del sector económico, cada día de bloqueo representa pérdidas de entre 50 y 60 millones de dólares para Bolivia.

A 31 días del inicio del conflicto, las movilizaciones continúan y sus efectos se expanden sobre la economía nacional y la vida cotidiana de la población.

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