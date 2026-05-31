Aprehenden a un hombre con más de Bs 190 mil en Parotani; no pudo justificar el origen del dinero

Un hombre fue aprehendido en el sector de Parotani, en Cochabamba, tras ser encontrado en posesión de más de 190 mil bolivianos, sin poder justificar la procedencia del dinero, informó la Policía.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, explicó que el hecho se registró alrededor de las 08:00 de este sábado, durante un control policial en el puente Parotani, sobre la ruta que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz.

“Se realizó la revisión de un vehículo. En su interior se encontraba una persona que estaba en posesión de 190 mil bolivianos y otra cantidad de dinero de dudosa procedencia, no se sabe si es verdadero o falso, lo que será determinado por la unidad investigativa”, señaló la autoridad policial.

Basto añadió que el sujeto no pudo justificar la tenencia del dinero, por lo que se procedió a su aprehensión y a la notificación a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que asumió la investigación en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte del plan de seguridad desplegado en la carretera interdepartamental que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y controlar la circulación en la zona, en un contexto de tensión por intentos de instalación de puntos de bloqueo hacia el área urbana de Cochabamba.

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