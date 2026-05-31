“¿Qué les voy a decir a mis hijos?”: lamentó la esposa del taxista asesinado en Viacha

Entre lágrimas y con la voz quebrada, la esposa del taxista de 33 años hallado sin vida en Viacha, La Paz, expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras la tragedia que dejó a dos niños sin su padre.

La mujer recordó que la última vez que vio a su esposo fue antes de que iniciara su jornada laboral nocturna. Como cada noche, se despidió de sus hijos y salió a trabajar con la esperanza de regresar a casa al amanecer.

Según relató, la familia comenzó a preocuparse cuando el hombre no retornó en el horario habitual. Poco después recibieron la noticia de que había sido encontrado cerca del puente Calacachi.

“Mi papá me dijo que Johnny estaba botado en el río, cerca de un puente. Salimos inmediatamente y cuando llegamos lo encontramos ahí”, contó la viuda, aún conmocionada por lo sucedido.

La mujer señaló que su esposo trabajaba durante las noches para sostener a su familia y enfrentar las dificultades económicas. Ahora, además del dolor por la pérdida, enfrenta la difícil tarea de explicar a sus hijos que su padre no volverá.

“Como con esa maldad le han hecho a mi esposo, ¿qué les voy a decir a sus hijos?”, expresó entre lágrimas.

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