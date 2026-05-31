Cochabamba vive el primer Día del Peatón y del Ciclista con calles llenas de familias y actividades recreativas

Cochabamba vive este domingo 31 de mayo el primer Día del Peatón y del Ciclista de 2026 con una masiva participación de familias, ciclistas y peatones que tomaron las calles para disfrutar de una jornada dedicada a la recreación, el deporte y el cuidado del medioambiente.

Desde tempranas horas, decenas de personas se concentraron en El Prado cochabambino, uno de los principales puntos de encuentro de la jornada, donde niños, jóvenes y adultos recorrieron la vía en bicicletas, patines o a pie, aprovechando la restricción vehicular.

La actividad se desarrolla bajo una prohibición estricta de circulación para vehículos motorizados entre las 09:00 y las 18:00. Solo están autorizados a transitar motorizados con permiso especial. Los vehículos que incumplan la disposición son retenidos por Tránsito, aunque no se aplican multas económicas.

La jornada se lleva adelante principalmente en los municipios de Cercado y Sacaba, donde se organizaron distintas actividades recreativas, deportivas y culturales para incentivar el uso de espacios públicos.

Sin embargo, la medida no se aplicó de forma metropolitana. Cinco municipios del Valle Bajo: Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y Tiquipaya, decidieron suspender su participación debido a conflictos sociales y factores económicos.

Pese a ello, en Cercado la ciudadanía respondió con entusiasmo. Las calles se llenaron de bicicletas, caminantes y familias completas que aprovecharon el día para compartir al aire libre en un ambiente distinto al habitual tránsito vehicular de la ciudad.

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