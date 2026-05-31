Continúa el ampliado de la COB y analiza su participación en el diálogo con el Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) instaló este domingo su Ampliado Nacional de Emergencia en la ciudad de La Paz, donde las organizaciones afiliadas debaten si asistirán al diálogo convocado por el Gobierno o si mantendrán las movilizaciones y medidas de presión que se sostienen desde hace semanas en distintas regiones del país.

La reunión se desarrolla a puertas cerradas en instalaciones de la Confederación de Fabriles de Bolivia, en la zona de Miraflores, con la participación de ejecutivos nacionales y delegaciones de distintos sectores afiliados al ente matriz de los trabajadores.

Uno de los puntos centrales del encuentro es definir la postura oficial de la COB frente al diálogo planteado por el Ejecutivo, en medio de un escenario marcado por tensión política, conflictos sociales y demandas sectoriales.

Al interior del ampliado existen posiciones divididas. Mientras algunos dirigentes respaldan la continuidad del cerco, los bloqueos y las movilizaciones, otros plantean abrir la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Se prevé que las conclusiones oficiales sean anunciadas en las próximas horas.

El exsecretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, anticipó que el encuentro estará marcado por un amplio intercambio de criterios.

A las puertas del lugar donde se desarrolla la reunión llegaron algunas vecinas portando banderas blancas y carteles para expresar su rechazo a los bloqueos y movilizaciones que afectan a la ciudad de La Paz.

La sede de Gobierno cumple 31 días consecutivos de marchas, bloqueos y protestas, una situación que ya golpea de forma directa al abastecimiento, al transporte público, la economía familiar y distintos servicios esenciales.

Mientras la COB delibera su posición, crece la expectativa por las determinaciones que asumirá uno de los principales actores sociales del país frente a la crisis que atraviesa Bolivia.

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