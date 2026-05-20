Canciller reta a Petro a ir al Chapare y llevar a Evo ante la justicia

El canciller Fernando Aramayo cuestionó este miércoles las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien planteó una posible mediación frente a la crisis política y social que atraviesa el país.

Aramayo aseguró que actualmente no corresponde activar un mecanismo de mediación internacional, debido a que el Gobierno continúa dialogando con distintos sectores sociales y recordó que, hasta la fecha, se han suscrito más de 20 acuerdos.

“El presidente Petro habla de mediación cuando el país no está en esa situación. Él habla de mediar cuando denunció con información falsa que se estaría asesinando a gente en las calles. Plantea que el pueblo se está reivindicando y que manifiesta su desacuerdo con el presidente Rodrigo Paz; esa es otra mentira. Vemos por detrás una acción política y cómplice de la acción del expresidente Evo Morales”, afirmó el canciller.

La autoridad también cuestionó que el mandatario colombiano no se haya pronunciado sobre los procesos judiciales y denuncias que enfrenta el expresidente Evo Morales.

“¿Por qué no le pide al expresidente Morales que se presente ante la justicia?, que venga él (Petro), que se ofrezca como mediador, que facilite la salida del Chapare de Morales, que venga, que lo tome de la mano y que rinda declaración ante la justicia boliviana por pedofilia. No hablamos de especulación, hablamos de causas en el juzgado que han declarado a Morales en rebeldía”, agregó Aramayo.

Las declaraciones del canciller surgen en medio de los bloqueos y movilizaciones que atraviesa el país y tras los recientes pronunciamientos de Petro sobre la situación política boliviana.

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