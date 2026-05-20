Mapa de transitabilidad: estas son las rutas bloqueadas en Bolivia este miércoles

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este miércoles 20 de mayo 48 puntos de bloqueo en diferentes rutas del país, situación que afecta principalmente a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz en medio de los conflictos sociales y movilizaciones.

De acuerdo con el reporte actualizado de transitabilidad, las carreteras más afectadas son las que conectan el occidente, los valles y el oriente del país, donde varios tramos permanecen completamente intransitables por bloqueos instalados por sectores movilizados.

La Paz y Oruro

En La Paz se reportan al menos 13 puntos de bloqueo activos en rutas estratégicas como Patamanta, Sica Sica, Guaqui, Río Seco, Viacha, Achiri, Panduro y Desaguadero. Varias carreteras que conectan con Oruro y Perú permanecen cerradas.

El departamento con mayor cantidad de puntos de bloqueo es Oruro, donde la ABC identificó 17 tramos no transitables por protestas sociales. Entre los sectores afectados se encuentran Caihuasi, Caracollo, Challapata, Ventilla, Corque, Curahuara de Carangas, Machacamarca y Puente Desaguadero.

Cochabamba

Cochabamba registra nueve tramos bloqueados, principalmente en sectores del trópico, valle alto y cono sur. Los conflictos afectan rutas en Colomi, Sacaba, Epizana, Tiraque, Villa Tunari, Punata, Vinto y la carretera hacia Santa Cruz.

Santa Cruz

En Santa Cruz continúan cuatro puntos de bloqueo por conflictos sociales en San Julián, Puerto Banegas y cercanías del puente Ichilo, además de restricciones y problemas por inundaciones en otros sectores.

Potosí

Potosí mantiene cuatro rutas cerradas: Tholopalca – Ventilla, Cruce Belém Pampa, puente Muyuquiri – Camargo y Retiro – Cruce Turuchipa, mientras que en Chuquisaca un tramo permanece intransitable debido a trabajos viales.

Asimismo, la ABC informó sobre restricciones vehiculares y desvíos en algunos sectores de Pando y Tarija debido a trabajos de mantenimiento y conservación vial.

El reporte señala que varias rutas presentan tránsito restringido o circulación parcial bajo precaución, por lo que la entidad recomendó a los conductores mantenerse informados mediante la página oficial transitabilidad.abc.gob.bo y la línea de WhatsApp 71219232.

Los bloqueos afectan el transporte interdepartamental, el traslado de alimentos, combustibles y mercadería, además de generar largas filas de vehículos y demoras en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play