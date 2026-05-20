Horario de invierno en Cochabamba: estos son los cambios para los estudiantes

El horario de invierno comenzará a aplicarse en Cochabamba desde el lunes 25 de mayo, pero la medida no solo implica que los estudiantes ingresen más tarde a clases. También trae cambios en la salida, recomendaciones sobre el uso de ropa abrigada y medidas preventivas frente al incremento de enfermedades respiratorias.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) confirmó que la disposición regirá en casi todo el departamento, excepto en el trópico cochabambino, donde las autoridades aún evalúan las condiciones climáticas antes de definir si corresponde aplicar el mismo ajuste.

El director departamental de Educación, Rubén Rocha, informó que la medida busca proteger la salud de los estudiantes ante el descenso de temperaturas.

“A partir del próximo lunes, en todas las regiones del departamento de Cochabamba, excepto el trópico que todavía está en análisis, ya estarían ingresando con la adecuación del horario de ingreso y salida a las unidades educativas”, señaló la autoridad.

¿Qué cambia con el horario de invierno?

En el turno de la mañana, los estudiantes ingresarán 30 minutos después del horario habitual. En el turno de la tarde, la salida será 30 minutos antes de lo establecido normalmente.

Es decir, la medida busca evitar que los escolares estén expuestos a las horas de mayor frío, principalmente durante la mañana y al finalizar la jornada.

Pero ese no es el único cambio. Rocha recordó a los directores de unidades educativas que no deben exigir uniformes especiales durante esta temporada. Por el contrario, pidió permitir que los estudiantes asistan con ropa abrigada para prevenir resfríos y otras complicaciones de salud.

Además, la autoridad recomendó mantener medidas básicas de bioseguridad dentro de las escuelas, como el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

La aplicación del horario de invierno también se da en la antesala de las vacaciones escolares. Según la DDE, el descanso pedagógico está previsto entre la primera y la segunda semana de junio, aunque el calendario podría ajustarse según la evolución del clima y el comportamiento de las enfermedades estacionales.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir riesgos en la salud de los estudiantes y adaptar la jornada escolar a las condiciones propias de la temporada fría.

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