Video capta a marchistas dañando los bienes de un comerciante en El Alto

Momentos de indignación se vivieron en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, donde una humilde vendedora resultó afectada durante el paso de una marcha de bloqueadores.

A través de una grabación, viralizada en redes sociales, se ve como una marchista lanza uno de los utensilios de trabajo de la comerciante mientras avanzaban por el sector, generando críticas por el abuso cometido contra una trabajadora que intentaba resguardar su fuente de ingreso.

El hecho provocó molestia entre vecinos y transeúntes, quienes cuestionaron que las medidas de presión terminen afectando a personas de escasos recursos y trabajadores informales que dependen de sus ventas diarias para sostener a sus familias.

La situación ocurre en medio de jornadas de tensión y protestas que afectan distintos sectores de La Paz y El Alto, donde además se reportan bloqueos, enfrentamientos y perjuicios al transporte, comercio y atención de servicios.

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