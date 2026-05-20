Fejuve de Palca moviliza a vecinos hacia el centro de La Paz

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) del municipio de Palca llegó este miércoles al centro de la ciudad de La Paz en una marcha pacífica que recorrió distintas arterias principales de la sede de gobierno.

La movilización partió desde tempranas horas de la mañana en la calle 23 de Calacoto y avanzó por la avenida principal de la zona Sur, conectando posteriormente con Obrajes y la avenida del Libertador hasta ingresar al centro paceño.

Los manifestantes atravesaron sectores cercanos a la Vicepresidencia del Estado y diferentes puntos resguardados por efectivos policiales, aunque hasta el momento no se registraron enfrentamientos ni hechos de violencia.

Dirigentes de la Fejuve de Palca señalaron que la movilización busca expresar el descontento de la población y reiteraron pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

“Los vecinos de la Federación de Juntas Vecinales de Palca se han movilizado para hacer conocer su molestia”, afirmó uno de los representantes durante la marcha.

Foto: Fejuve de Palca lleva a cabo marcha pacífica mostrando su descontento con la realidad actual del país. APG.

Asimismo, los dirigentes adelantaron que analizarán nuevas medidas de presión en una reunión interna que sostendrán tras la movilización.

La marcha avanzó por la avenida Camacho y el sector del Obelisco, en medio de un clima de tensión que continúa marcando las jornadas de protesta y bloqueos en La Paz y El Alto durante las últimas semanas.



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