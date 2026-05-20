Paz anuncia reforma de gabinete y un Consejo Económico y Social

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una reforma de su gabinete ministerial y la conformación de un Consejo Económico y Social, en medio de los conflictos y bloqueos que este día cumplen 20 jornadas consecutivas en el país.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que Bolivia atraviesa “un momento de cambio de convivencia” y defendió las medidas impulsadas por su Gobierno en los primeros seis meses de gestión, asegurando que buscan dejar atrás ciclos de corrupción y estructuras de poder tradicionales.

Paz recordó que en los últimos días el Ejecutivo sostuvo reuniones y diálogos con diferentes organizaciones sociales, comités cívicos y sectores de la sociedad civil que, según dijo, antes no tenían representación dentro de la estructura gubernamental.

“Tendremos una reforma de un gabinete más ágil y, a su vez, para tener un ejercicio de trabajo mediante la Constitución, en el artículo 312, estamos conformando el Consejo Económico y Social que vamos a convocar y se reunirá una vez por semana”, anunció el jefe de Estado.

El mandatario también insistió en la necesidad de establecer un “corredor humanitario” para garantizar el paso de alimentos, combustible, medicamentos y asistencia médica en medio de los bloqueos instalados en diferentes regiones del país.

“Bolivia no requiere una ley antibloqueo, requiere reconciliarse y apuntar a aquellos que a través del racismo y regionalismo toman distancia cuando la Constitución nos ampara a todos. Por eso pido a los que están en los bloqueos que este corredor es alimento, oxígeno para hospitales”, sostuvo.

Paz lamentó además que durante las jornadas de conflicto se hayan registrado fallecimientos de personas que no pudieron acceder oportunamente a atención médica debido a los cortes de ruta.

“El bloqueo es sinónimo de muerte y si somos un país de cultura por la vida no pueden los bloqueos generar daños irreversibles en familias, donde la muerte se hace presente a través de una decisión que se puede resolver mediante el diálogo”, manifestó.

Finalmente, el presidente advirtió que existen sectores que, según dijo, buscan generar un escenario de “zozobra” para afectar el ciclo democrático del país.

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