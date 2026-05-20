Paz advierte que no dialogará con “vándalos” y responsabiliza a bloqueos por tres muertes

El presidente Rodrigo Paz afirmó que su Gobierno no dialogará con “vándalos” y aseguró que hará cumplir las normas constitucionales en medio de los conflictos, bloqueos y movilizaciones que atraviesa el país.

“No voy a dialogar con vándalos. Hay normas constitucionales que vamos a cumplir”, manifestó el mandatario.

Paz señaló directamente al expresidente Evo Morales por haber planteado una salida electoral en 90 días y recordó los hechos de 2019, cuando, según dijo, la ciudadanía salió a las calles en defensa de la democracia.

“Hay que ser claros. Es Evo Morales el que dijo 90 días. Es el mismo Evo que generó un fraude en 2019 y la gente salió a las calles a reclamar por la democracia”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión social. En los últimos días, sectores afines a Morales plantearon la renuncia de Paz y la convocatoria a elecciones en 90 días, mientras persisten bloqueos y protestas en distintos puntos del país.

El presidente aseguró que las puertas del diálogo estarán abiertas para quienes respeten la democracia y los valores fundamentales de convivencia.

“Con aquellos que respetan la democracia siempre las puertas estarán abiertas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que no justificará acciones violentas ni medidas que atenten contra la vida. Paz afirmó que ya se registraron tres muertes a causa de los bloqueos y negó que esos hechos sean responsabilidad del Gobierno nacional.

“Las reglas son claras y son reglas de respeto a la vida. Ya hay tres muertos por los bloqueos. No son del Gobierno nacional, son bloqueos”, señaló.

El mandatario indicó que el Gobierno continúa ampliando distintas opciones para generar espacios de diálogo, pero remarcó que quienes cometan actos vandálicos o tengan deudas con la justicia deberán responder ante las autoridades.

“El Gobierno está extendiendo las opciones diversas para poder generar el diálogo. A los vándalos y aquellos que tienen deudas con la justicia, tarde o temprano tendrán que llegar a la justicia”, afirmó.

Paz sostuvo que el país no puede funcionar bajo una lógica en la que la mayoría busca concertar mientras algunos sectores intentan doblegar la voluntad constitucional y judicial.

“Este no puede ser un Gobierno que ofrece diálogo, entre muchos concertamos y unos cuantos se aviven para doblegar la voluntad de una Constitución y del ámbito judicial”, expresó.

El presidente insistió en que la solución debe construirse entre todos, con respeto a la vida, al prójimo y al orden constitucional.

“No puedo dejar de lado el valor de la vida y el respeto al prójimo. Esta es una solución que tenemos que hacer entre todos”, señaló.

Finalmente, Paz aseguró que el Estado cumplirá su rol, pero reiteró que hará el mayor esfuerzo para mantener abierto el camino del diálogo con quienes actúen dentro del marco democrático.

“El Estado va a cumplir con su rol, evidentemente. Pero haré mi esfuerzo mayor hasta el final”, concluyó.

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