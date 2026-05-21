Cientos buscan enviar alimentos a La Paz desde Cochabamba por vía aérea

Largas filas de personas se registran en el centro de carga de Boliviana de Aviación (BoA), en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba, donde cientos de ciudadanos buscan enviar alimentos y encomiendas hacia La Paz debido a los bloqueos carreteros y los problemas de abastecimiento.

Desde la madrugada, familias enteras, productores y comerciantes permanecen en puertas del centro de carga intentando despachar pollo, carne, verduras, flores y otros productos de primera necesidad. La fila se extendió por varias cuadras y, según los usuarios, supera las 500 personas.

“Estoy desde las dos de la madrugada. Estamos queriendo mandar carne de pollo y res porque esos productos están escaseando. El método es muy burocrático, primero hay una fila para recepción y luego otra para facturación y pago del envío. No se avanza”, relató uno de los usuarios.

Otra mujer contó que incluso pasó la noche en el lugar para conseguir un cupo. “Desde ayer estoy aquí, ahora soy el número 127. Estamos mandando comestibles porque tenemos familiares en La Paz y por lo menos queremos enviarles algo”, señaló.

Los usuarios denunciaron demoras y largas esperas debido a que la atención se realiza únicamente en horario de oficina, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

Además, se informó que cada persona puede enviar solo un paquete de hasta 25 kilos, medida implementada para atender la alta demanda de encomiendas.

Filas por cuadras en BoA para enviar alimentos a La Paz por bloqueos. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Fernando Aguilar

El panorama refleja la preocupación de la población ante el desabastecimiento generado por los bloqueos en distintas carreteras del país. Muchos de los paquetes contienen alimentos básicos destinados a familiares que enfrentan dificultades para conseguir productos en La Paz.

En medio de las bajas temperaturas, decenas de personas permanecieron durante toda la noche en las inmediaciones del aeropuerto esperando poder concretar el envío de sus encomiendas.

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