ANH sanciona surtidor en Potosí por vender gasolina contaminada

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició un proceso sancionatorio contra la Estación de Servicio “Tres Gigantes”, ubicada en el municipio de San Cristóbal, en Potosí, tras detectarse la comercialización de gasolina fuera de las especificaciones técnicas de calidad.

La investigación comenzó luego de denuncias de usuarios sobre la presunta venta de gasolina mezclada con agua. Ante ello, personal técnico de la Dirección Distrital Potosí de la ANH realizó inspecciones en la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos Uyuni, desde donde se abastece a distintas estaciones de servicio de la región, según un boletín informativo.

Durante la evaluación, se efectuaron análisis y revisiones de los procedimientos de almacenamiento, carga, transporte y distribución de carburantes. Los resultados confirmaron que el combustible despachado desde la planta cumplía con todos los parámetros de calidad establecidos por la normativa vigente, descartando irregularidades en el origen del suministro.

Posteriormente, las inspecciones realizadas en la estación de servicio “Tres Gigantes” determinaron que el problema se produjo por una inadecuada manipulación operativa durante el proceso de descarga del combustible.

Ante esta situación, la ANH aplicó los procedimientos establecidos para sancionar al operador del surtidor y exigir la implementación de medidas correctivas, entre ellas la limpieza de los tanques de almacenamiento.

La entidad reguladora también informó que el combustible fuera de especificaciones fue comercializado a 12 vehículos. Los propietarios afectados recibieron recomendaciones técnicas para realizar revisiones y mantenimiento preventivo de sus motorizados.

Asimismo, la ANH anunció que realizará un seguimiento al operador para verificar el fortalecimiento de las condiciones operativas y la capacitación del personal en procedimientos de seguridad y manipulación adecuada de combustibles.

La institución aseguró que las acciones asumidas buscan proteger a los usuarios y garantizar la calidad del combustible comercializado en el país.

Con información de ABI

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