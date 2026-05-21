Hallan droga en un colegio del Plan 3000 y vecinos exigen reactivar el Plan Mochila Segura

La preocupación crece en Santa Cruz luego de que se reportara un nuevo hallazgo de sustancias controladas en una unidad educativa de la zona del Plan 3000. Según dirigentes vecinales, entre 12 y 15 estudiantes, de entre 12 y 14 años, habrían sido encontrados portando droga dentro del establecimiento.

El caso fue denunciado por profesores del colegio, quienes alertaron sobre la presencia de estudiantes con sustancias controladas. Ante la situación, dirigentes vecinales solicitaron la presencia de la Felcc, patrullas policiales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Jorge Céspedes, secretario de Juntas Vecinales del Plan 3000, manifestó su preocupación por la situación y criticó la ausencia de la Defensoría.

“Estamos hablando de menores de edad y necesitamos que las autoridades actúen rápidamente. La Defensoría tiene que estar al llamado del vecino”, señaló.

De acuerdo con el dirigente, los estudiantes involucrados continúan dentro de la unidad educativa mientras se espera la intervención oficial de las autoridades correspondientes.

Céspedes indicó que este sería el tercer caso reportado en menos de una semana, situación que ha generado alarma entre vecinos y padres de familia. Por ello, exigió que se retome el denominado “Plan Mochila Segura”, destinado a realizar controles preventivos dentro de los colegios.

“El trabajo de la mochila segura nunca se debió quitar. No solo se encuentran sustancias controladas, también armas blancas”, afirmó.

Asimismo, pidió mayor presencia policial y patrullaje en inmediaciones de las unidades educativas del Plan 3000, argumentando que muchos padres desconocen las actividades que realizan sus hijos fuera del hogar.

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