"Se analizará el calibre del proyectil": Justiniano anuncia autopsia a hombre baleado en la toma del cuartel

Tras el trágico accidente vial que cobró la vida de una madre y su hija en Santa Fe de Yapacaní (Santa Cruz), la indignación popular provocó el asalto de civiles armados al cuartel policial, donde un joven de 23 años perdió la vida por un impacto de bala en el tórax. Ante este escenario crítico, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se realizará la autopsia pericial al fallecido. “Esto debe entrar en investigación, se debe hacer la autopsia para ver el calibre usado”, aseveró la autoridad nacional.

Versión de los efectivos policiales

Según el informe de la autoridad, los dos oficiales encargados de resguardar el recinto policial indicaron que no utilizaron su armamento reglamentario durante los disturbios y manifestó que los uniformados afirmaron que cumplieron estrictamente con la instrucción de utilizar únicamente agentes químicos para dispersar a la muchedumbre.

Por su parte, Justiniano señaló que los manifestantes irrumpieron en las dependencias de Umopar portando diversos tipos de armamento de uso civil. “Tenemos la información que estaban con escopetas, armas largas, rifles cuando llegaron al cuartel”, detalló.

Análisis balístico e impunidad

El examen forense será fundamental para contrastar los proyectiles de nueve milímetros que utiliza la policía, comparado con el daño hallado en el cuerpo de la víctima. El viceministro garantizó que los resultados científicos se pondrán a disposición de la Fiscalía para sancionar de forma rigurosa a los responsables.

Por otra parte, los dos sargentos que protagonizaron el choque inicial en motocicleta fueron aprehendidos y trasladados a otra localidad para salvaguardar su integridad física. Justiniano también indicó que un equipo de peritos evaluarán técnicamente si los implicados circulaban con exceso de velocidad al momento del impacto fatal.

Despliegue de control territorial

La autoridades gubernamentales mantiene diálogos con los representantes del municipio cruceño para pacificar la región y frenar el asedio a las instalaciones policiales. Asimismo, se confirmó el envío de nuevos contingentes con la premisa de restaurar la tranquilidad pública sin generar mayores confrontaciones armadas.

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