La crisis en la frontera no da tregua. Alrededor de 1.500 camiones de transporte pesado se encuentran varados en las comunidades de Desaguadero debido a los persistentes bloqueos de carreteras. La situación dejó de ser un simple perjuicio económico para convertirse en una emergencia humanitaria: cientos de choferes cumplen hoy 17 días atrapados, sin recursos, con alimentos racionados y enfrentando problemas de salud debido a las inclemencias del clima.

"Estamos secuestrados y sufriendo"

El testimonio de los transportistas refleja la desesperación de un sector que se siente abandonado a su suerte en plena ruta comercial. Nelly Avilés, una de las afectadas en el lugar, relató con angustia las precarias condiciones en las que sobreviven junto a sus compañeros de base.

"Los transportistas de acá están ya 17 días. No hay nada que comer. Estamos detenidos, secuestrados o bloqueados acá en las comunidades de Desaguadero. Estamos sufriendo. Estamos compartiendo lo poco que nos ha colaborado la localidad de Desaguadero", lamentó Avilés.

Los choferes, que provienen de distintas regiones del país como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (oriente boliviano), recalcaron que su movilización no tiene tintes políticos. "No estamos a favor de nadie. Estamos pidiendo paso", enfatizó la portavoz, haciendo eco del pedido desesperado de volver con sus familias.

Frío extremo, billeteras vacías y salud en riesgo

El prolongado encierro en las carreteras comenzó a pasar una alta factura física y psicológica. Las principales alarmas están encendidas por tres factores críticos:

Salud en crisis: Entre los transportistas varados se encuentran personas de la tercera edad y choferes con enfermedades de base, como diabetes e hipertensión arterial , quienes ya no cuentan con la medicación o atención necesaria.

Falta de recursos y alimento: Muchos conductores se quedaron completamente sin dinero para subsistir, dependiendo exclusivamente de la solidaridad de los comunarios locales para recibir raciones mínimas de comida.

Fallas mecánicas por el clima: La mayoría de los transportistas son del oriente y no están adaptados a las bajas temperaturas de la zona andina. El frío intenso no solo está enfermando a los choferes, sino que ya congeló los motores de los camiones, reportándose masivas fallas de baterías.

Ante este panorama insostenible, la dirigencia y los transportistas de base lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades y a los sectores bloqueadores para que se sensibilicen con su situación.

Su demanda principal es la consolidación inmediata de un cuarto intermedio que les permita mover las unidades y abandonar los puntos de bloqueo para retornar a sus distritos de origen. Asimismo, informaron que se invitó al Defensor del Pueblo para que intervenga como mediador y coadyuve en una solución humanitaria antes de que la salud de los transportistas atrapados empeore drásticamente.

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