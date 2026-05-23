Aduana amplía horarios en La Paz y Oruro por bloqueos: ¿cómo funcionará?

La medida busca apoyar a transportistas internacionales y operadores que permanecen varados debido a los conflictos y cortes de ruta.
23/05/2026 18:58
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La Aduana Nacional informó la ampliación de horarios de atención en las administraciones de Aduana Interior La Paz y Aduana Interior Oruro, como parte de las medidas adoptadas ante la habilitación del denominado “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”.
La disposición fue oficializada mediante la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-036-26, emitida el 22 de mayo de 2026, y tendrá vigencia durante los días 23 y 24 de mayo.
Según el comunicado oficial, la medida está dirigida especialmente a operadores de comercio exterior y transportistas internacionales que permanecen varados en carreteras debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas rutas del país.
La Aduana explicó que la ampliación de horarios permitirá que los medios de transporte que logren llegar a los recintos aduaneros puedan realizar el cierre de tránsitos, la descarga de mercancías y concluir sus operaciones pendientes.
Asimismo, la institución señaló que esta disposición busca facilitar que los conductores puedan retornar a sus hogares tras varios días afectados por las interrupciones en las carreteras.
“La presente medida tiene la finalidad de coadyuvar a los transportadores internacionales que se encuentran varados en rutas por los conflictos sociales y bloqueos de carreteras”, señala parte del comunicado.
Aduana Nacional ratificó su compromiso de garantizar la continuidad y facilitación de las operaciones de comercio exterior en el marco de la normativa vigente.
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