Aduana amplía horarios en La Paz y Oruro por bloqueos: ¿cómo funcionará?

La Aduana Nacional informó la ampliación de horarios de atención en las administraciones de Aduana Interior La Paz y Aduana Interior Oruro, como parte de las medidas adoptadas ante la habilitación del denominado “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-036-26, emitida el 22 de mayo de 2026, y tendrá vigencia durante los días 23 y 24 de mayo.

Según el comunicado oficial, la medida está dirigida especialmente a operadores de comercio exterior y transportistas internacionales que permanecen varados en carreteras debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas rutas del país.

Comunicado emitido por la Aduana Nacional en sus redes sociales.

La Aduana explicó que la ampliación de horarios permitirá que los medios de transporte que logren llegar a los recintos aduaneros puedan realizar el cierre de tránsitos, la descarga de mercancías y concluir sus operaciones pendientes.

Asimismo, la institución señaló que esta disposición busca facilitar que los conductores puedan retornar a sus hogares tras varios días afectados por las interrupciones en las carreteras.

“La presente medida tiene la finalidad de coadyuvar a los transportadores internacionales que se encuentran varados en rutas por los conflictos sociales y bloqueos de carreteras”, señala parte del comunicado.

Aduana Nacional ratificó su compromiso de garantizar la continuidad y facilitación de las operaciones de comercio exterior en el marco de la normativa vigente.

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