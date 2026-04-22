Cacería por el dinero de Prosegur: Vecinos denuncian asaltos tras saqueo millonario de una avioneta

La búsqueda del dinero desaparecido de la empresa Prosegur ha desatado una ola de tensión en Minga Guazú, donde vecinos denuncian hostigamientos, asaltos y presuntos procedimientos irregulares en medio de la investigación.

El botín, estimado entre 1,5 y 2 millones de dólares, habría sido sustraído tras la caída de una avioneta que transportaba valores, generando un escenario de descontrol que ahora se traduce en miedo e incertidumbre en la zona.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la madrugada reciente, cuando un grupo de hombres armados, con pasamontañas y vestimenta camuflada, irrumpió en una vivienda exigiendo la entrega del dinero. Al no encontrarlo, abandonaron el lugar.

La víctima formalizó la denuncia ante la Policía, mientras otros vecinos aseguran haber vivido situaciones similares.

Denuncias que agravan la tensión

A la inseguridad se suman acusaciones contra agentes policiales. Una vecina afirmó que efectivos ingresaron de manera violenta a su domicilio e incluso le habrían sugerido repartirse el dinero.

Otros residentes sostienen que algunos uniformados abandonaron viviendas tras ser grabados, lo que ha incrementado la desconfianza hacia los operativos.

Investigación en curso

El caso se originó tras el accidente de una aeronave que transportaba cerca de 5 millones de dólares, ocurrido en el asentamiento San Isidro. En medio del caos, parte del dinero fue recogido por personas que llegaron al lugar.

Hasta ahora, las autoridades realizaron varios allanamientos sin recuperar el dinero, aunque aseguran contar con pistas sobre los presuntos responsables.

Mientras la investigación avanza, la población vive en alerta, atrapada entre la presión por el dinero desaparecido y el temor a nuevos episodios de violencia.

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