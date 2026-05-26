Un impactante video registró el momento exacto en que un automóvil cayó a un río desbordado tras el derrumbe de un puente en el centro-este de China, en medio de intensas lluvias e inundaciones que golpean varias regiones del país.

El hecho ocurrió el lunes en la ciudad de Xiaogan, ubicada en la provincia de Hubei. Según medios locales, el vehículo quedó atrapado al borde de la estructura colapsada después de sufrir una avería mecánica que le impidió retroceder.

Las imágenes, captadas por un testigo, muestran el instante de máxima tensión: el automóvil permanece detenido durante varios segundos sobre el puente destruido hasta que finalmente cae al agua y es arrastrado por la fuerte corriente.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, las personas que estaban dentro del vehículo lograron evacuar a tiempo antes de que el auto desapareciera en el río.

Horas antes del incidente, la Oficina de Hidrología de Xiaogan había emitido una alerta roja por inundaciones debido a las lluvias torrenciales que afectan a la región.

La cadena estatal CCTV informó este martes que varias provincias de China atraviesan graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Las imágenes difundidas muestran viviendas derrumbadas, carreteras destruidas y equipos de emergencia evacuando a familias enteras en botes inflables.

La situación también es crítica en Chongqing, en el suroeste del país, donde las lluvias extremas dejaron al menos nueve fallecidos y once personas desaparecidas, según datos de la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y desplegaron a más de 400 rescatistas, entre policías, bomberos y personal de gestión de riesgos, para participar en las tareas de búsqueda y evacuación.

Además, al menos 168 personas fueron trasladadas preventivamente de zonas de riesgo y otras 82 tuvieron que ser evacuadas de urgencia debido a la crecida de los ríos.

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