El gabinete de Donald Trump no deja de generar momentos surrealistas que rompen el internet, y el protagonista de la última locura viral es nada menos que Robert F. Kennedy Jr., el actual Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

A sus 72 años, el funcionario se volvió la sensación en redes sociales tras publicarse un video de 49 segundos en la red social X, donde se le ve capturando con su mano derecha a dos serpientes vivas en el patio de una lujosa residencia en Palm Beach, Florida. ¿El detalle? Lo hizo completamente descalzo y mientras los reptiles, según los testigos, estaban en pleno periodo de apareamiento.

"¡Bobby, por favor!": El tenso momento grabado por su esposa

El insólito episodio ocurrió durante una visita a la casa de playa del conocido Dr. Mehmet Oz (actual director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid). Mientras disfrutaban del día, descubrieron a los dos ejemplares entrelazados en el porche.

Sin dudarlo un segundo, Kennedy Jr. se agachó y las sujetó juntas. En el clip se escucha de fondo a su esposa, la actriz Cheryl Hines, entrar en pánico absoluto al confundir la especie con una de las víboras más letales de la región:

"¡Esas son peligrosas! Bobby, por favor... ¿Por qué hace esto? ¡Estás loco!", exclamaba Hines ante la risa de los presentes.

Para sumarle más drama a la escena, el Dr. Oz le preguntó al secretario si los animales lo estaban atacando: "¿Te están mordiendo?", a lo que Kennedy respondió con total tranquilidad que sí. A pesar de los constantes mordiscos en sus dedos y los movimientos bruscos de los reptiles para zafarse, el funcionario se limitó a sonreír y posar para la cámara.

Mira el bizarro momento aquí:

Un peligro "relativo"

Para tranquilidad de su equipo médico, las criaturas resultaron ser "corredoras negras del sur" (Coluber constrictor). Según el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU., es la especie más común en Florida; aunque son sumamente ágiles y muerden con fuerza para defenderse (de ahí las heridas de Kennedy), no son venenosas ni representan un peligro mortal para los humanos.

El hecho se da justo días después de que las autoridades de conservación de Florida advirtieran a la población no acercarse a las serpientes, ya que la primavera las vuelve mucho más activas. Una recomendación que el encargado de la salud estadounidense decidió ignorar por completo.

El "historial salvaje" de RFK Jr.

Para quienes siguen de cerca la política norteamericana, el perfil temerario —y un tanto excéntrico— de este miembro de la legendaria dinastía Kennedy no es una novedad. De hecho, el secretario ya tiene un historial acumulado de "encuentros cercanos" con la fauna:

El oso de Central Park: En 2024 confesó haber abandonado el cadáver de un osezno en el famoso parque de Nueva York tras un extraño malentendido hace años.

La ballena de Massachusetts: Su hija reveló que en 2012 su padre le cortó la cabeza con una motosierra a una ballena varada para llevársela a casa.

El pájaro del aeropuerto: Hace apenas unas semanas publicó una foto tras capturar con sus manos un estornino europeo dentro del aeropuerto de Washington Dulles.

Además, Kennedy Jr. es conocido por su obsesión con el estado físico. En diciembre pasado ya había sido tendencia tras ponerse a hacer veinte dominadas (pull-ups) en pleno aeropuerto junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, como parte de una campaña para promover la vida saludable.

Abogado ambientalista, polémico por sus posturas críticas hacia las farmacéuticas y exaspirante presidencial, Robert F. Kennedy Jr. demuestra una vez más que no es un político tradicional. En Sudamérica estamos acostumbrados a los debates acalorados, pero ver a un Ministro de Salud domando serpientes a mano limpia en el patio de su colega es un nivel de diplomacia que pocos se esperaban ver este martes.

Con datos de La Nación, PubliMetro y El Diario De Coahuila.

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