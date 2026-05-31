Jóvenes acusados de asesinar a un taxista: Este es el compromiso que realizaron los padres para evitar linchamiento en Viacha

Tres adolescentes acusados del asesinato de un taxista de 33 años en Viacha estuvieron a punto de ser linchados por una multitud enfurecida, pero fueron rescatados por la Policía luego de que sus padres asumieran públicamente el compromiso de apoyar económicamente a la familia de la víctima.

La tensión se desató luego de que pobladores de Viacha sacaran por la fuerza a los tres menores de las celdas policiales y los trasladaran hasta la plaza principal del municipio exigiendo justicia por la muerte del conductor, hallado sin vida tras haber salido a trabajar la noche del viernes.

De acuerdo con la investigación preliminar, el taxista fue encontrado muerto en inmediaciones del río, mientras su vehículo permanecía a pocos metros del lugar. La Policía presume que el crimen se produjo tras una discusión con los tres adolescentes, quienes fueron identificados como principales sospechosos gracias a imágenes de cámaras de seguridad.

La indignación ciudadana rebasó el control policial. Una turba ingresó a dependencias policiales, retiró a los menores por la fuerza y los llevó hasta la plaza de Viacha, donde fueron golpeados y amenazados con ser linchados.

En medio del conflicto, familiares de los adolescentes intervinieron desesperadamente para evitar una tragedia mayor. Uno de los padres pidió perdón públicamente a la familia del taxista y se comprometió a cancelar una mensualidad destinada a la esposa e hijos de la víctima, uno de ellos con discapacidad.

“Yo me comprometo con la señora a darle una mensualidad para sus hijos. Es lo que puedo hacer”, expresó ante los vecinos reunidos en la plaza.

Ese compromiso, sumado a la intervención policial, permitió contener momentáneamente a la multitud y evitar el linchamiento. Posteriormente, los adolescentes fueron retornados a celdas policiales.

Según el informe policial, los tres menores presentaban lesiones tras los hechos y uno de ellos tuvo que ser evacuado al hospital de Viacha debido a la gravedad de sus heridas.

La víctima, de 33 años, trabajaba como taxista y dejó dos hijos en la orfandad. Su familia exige justicia y la sanción máxima contra los responsables.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) continúa con la investigación, mientras se aguarda la audiencia de medidas cautelares que definirá la situación jurídica de los adolescentes implicados.

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