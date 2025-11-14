Explosión en una comisaría deja al menos siete muertos y 30 heridos en India

Una potente explosión sacudió la comisaría de policía de Nowgam, en el distrito de Srinagar, Jammu y Cachemira, este viernes, dejando un saldo de al menos siete personas fallecidas y alrededor de 30 heridas. Funcionarios advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a la gravedad del incidente.

La detonación fue de tal magnitud que provocó un incendio masivo, dejando la instalación policial con graves daños estructurales y quemando varios vehículos. Equipos de bomberos y ambulancias se dirigieron rápidamente al lugar, que fue acordonado por las fuerzas de seguridad, informa RT.

Las hipótesis sobre la causa de la explosión

Las autoridades se encuentran investigando dos ángulos principales para determinar qué provocó el estallido:

Manejo accidental de explosivos: Funcionarios citados por la prensa local indicaron que la explosión pudo haberse producido accidentalmente mientras el personal policial manipulaba o extraía muestras de una gran cantidad de explosivos confiscados. Se estima que dentro de la comisaría se almacenaban alrededor de 360 kilogramos de nitrato de amonio que habían sido incautados recientemente en Faridabad (Haryana), como parte de una investigación en curso sobre un "módulo terrorista de cuello blanco". El estallido se habría producido por el mal manejo del material. Ataque terrorista: La segunda hipótesis apunta a un posible ataque. Se sospecha que un coche incautado que estaba estacionado dentro del recinto pudo haber sido manipulado con un artefacto explosivo improvisado (IED), cuya detonación inicial habría provocado la explosión secundaria y masiva del nitrato de amonio almacenado.

El grupo PAFF, una facción ligada a Jaish-e-Mohammed, reivindicó el ataque, aunque las autoridades aún están en proceso de verificación.

Testigos y grabaciones de CCTV mostraron cómo el estallido rasgó la estación, con llamas y humo que se elevaban en el aire. La fuerza de la explosión fue tan devastadora que se reportó el hallazgo de restos humanos a casi 90 metros (300 pies) del lugar del impacto.

El Comisionado Adjunto de Srinagar, Akshay Labroo, visitó a las víctimas heridas en el hospital, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles desaparecidos entre los escombros.

