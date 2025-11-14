"Nos ha dejado Xabier": Clubes españoles a los que dirigió Azkargorta, lamentan su fallecimiento

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 años en Bolivia.

En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado.

"Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134 partidos, se convirtió en el séptimo técnico con más encuentros en la historia del club", informó el Espanyol de Barcelona.

Las muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que estuvo. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españolas, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.

