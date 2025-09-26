Video: ¡Terrible! Escenario se incendia en pleno concierto de la cantante Yarita Lizeth

El terrible y alarmante hecho se suscitó en un concierto de la cantante peruana Yarita Lizeth, suscitado en la localidad de Chanchamayo, Perú. Las llamas empezaron a propagarse de manera rápida, y alarmó a los asistentes que tuvieron que salir corriendo del lugar.

“Incendio, vean cómo la gente se retira”, se escucha decir a uno de los asistentes.

Lo que debía ser una fiesta casi termina en una tragedia, durante la celebración por el 156 aniversario de fundación de la Merced, en Chanchamayo.

Todo el suceso ocurrió durante el concierto de la cantante Yarita Lizzeth Yanarico, donde una tela que estaba en el escenario se prendió de manera repentina en llamas, mientras la agrupación musical tocaba, y el público disfrutaba de las canciones.

“Hay que parar un ratito, porque se va a quemar”, decía la cantante Yarita Lizeth, mientras que el público le pedía que baje del escenario.

De manera inmediata personal de apoyo y algunos espectadores reaccionaron, treparon a la torre de la infraestructura montada por la empresa de sonido del evento logrando sofocar las llamas, para evitar que el incendio se propague y pase a mayores.

El hecho causó alarma entre el público, las imágenes fueron captadas por los asistentes, y reproducidas en medios locales peruanos.

