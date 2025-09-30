“Una foto desató la agresión”: madre relata cómo su hija fue golpeada con un celular en el colegio

El pasado lunes 22 de septiembre una estudiante de 17 años de edad fue golpeada violentamente en el rostro por una compañera de colegio que utilizó un celular para agredirla, causándole daños a su ojo; la madre de la víctima, indicó en Que No Me Pierda (QNMP) que su hija siempre sufría acoso y bullying, sin embargo, el detonante del ataque fue una fotografía que la menor tomó del trabajo de su agresora.

“Mi hija hace tiempo que sufría acoso por parte de la señorita y ella siempre se mantuvo al margen y no le tomaba importancia; todo empezó el día lunes cuando mi hija tomó un trabajo que era de la muchacha y le tomó una foto, y cuando la chica le reclamó, mi hija le dijo que no se lo iba a robar. Al cambio de hora, la muchacha la volvió a insultar cuando pasó y entonces cuando la víctima trató de defenderse de la agresión verbal, fue entonces cuando le dio un puñete y luego la agarró de los cabellos y empezó a darle con un celular en el ojo, provocándole un desgarre”, relató la madre de la mejor de 17 años.

El hecho sucedió en la puerta del aula dentro de una unidad educativa ubicada en el Plan 3.000 y al ver el ataque, las jóvenes fueron separadas por sus compañeros de colegio y la profesora tutora del curso.

La madre de la víctima indicó que en ese momento no pudo llevar a su hija a un centro médico, puesto que en el colegio le indicaron que debía esperar a la madre de la estudiante agresora.

“Ese mismo día fue a poner la denuncia, pero no me aceptaron porque dijeron que, al ser mi hija menor de edad, tenía que ser a través de la Defensoría de la Niñez. Al otro día recién me pude dirigir al médico”, afirmo la progenitora.

La agresora aún no ha sido detenida

La estudiante de 18 años que agredió con su celular a su compañera con un celular, aún no ha sido detenida, indicó la madre de la víctima y a pesar de que en el Seduca se firmó un acta para que sea trasladada a otro colegio, la joven continúa en el establecimiento.

“Se firmó un acta donde indicaron que la señorita debió ser cambiada del colegio para evitar un revanchismo. Mi hija está atemorizada y no quiere ir al colegio”, indicó la madre de la víctima.

A pesar del acta firmada, la progenitora de la víctima, asegura que la agresora continúa en la unidad educativa, e incluso cuando fueron a realizar la reconstrucción de los hechos fue vista reunida con el concejo escolar.

La menor agredida se encuentra en reposo y con 20 días de impedimento y este martes se sabrá si necesita de una cirugía.

“Me siento impotente y dolida y a las autoridades pido que se haga justicia y que se les dé las garantías correspondientes a mi hija”, exclamó.

