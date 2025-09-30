“Se dirigía a la iglesia”: familia de doña Felicia pide justicia tras fatal atropello en Santa Cruz

Los familiares de doña Felicia Bravo, de 74 años, llegaron hasta la morgue del Hospital de la Pampa de la Isla para reclamar su cuerpo y exigir justicia por el fatal atropello que le costó la vida.

Impactados por la noticia, pidieron que se revisen las cámaras de vigilancia de los negocios de la zona para esclarecer cómo sucedió el accidente.

“Ella salía todos los días a la iglesia San Andrés, jamás pensamos que iba a pasar esto. Solo queremos justicia porque no sabemos qué fue lo que pasó: si fue un descuido del conductor o si mi mamá se agachó”, expresó la hija de la víctima.

Doña Felicia se dedicaba a la venta de comida en el mercado Mutualista y era parte de la Asociación 29 de Abril. Según sus allegados, cada día acudía a la iglesia antes de trabajar.

El abogado de la familia, Romel Ipamo, relató que la mujer habría dejado caer su monedero al cruzar la calle, y al agacharse a recogerlo fue atropellada por el motorizado.

“Ella era una persona de fe. Todos los días, antes de vender, iba a orar para que le vaya bien”, afirmó Ipamo.

Chofer de micro será cautelado

Tras el accidente, el conductor del microbús fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El subdirector de Tránsito, Edson Rojas, informó que el chofer, identificado como Luis A. C.F., estaba sobrio y con licencia de categoría B al momento del hecho. Según su versión, el accidente ocurrió cuando recogía a un pasajero mientras esperaba la luz verde del semáforo.

El conductor será cautelado en las próximas horas por el delito de homicidio en accidente de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play