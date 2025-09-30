"Me duele, pero es consecuencia de sus actos": Hija de famoso periodista argentino vuelve a la cárcel

El reconocida periodista argentino Jorge Rial se refirió con dolor, pero firmeza a la nueva detención de su hija Morena Rial, a quien se le revocó la excarcelación domiciliaria por incumplir las medidas procesales impuestas por la Justicia.

En un descargo al aire de Cónclave (Canal Stream), Rial confirmó la situación: "Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena". Y explicó el motivo: "Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común". según publica el portal TN.

Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena. Foto: Captura Youtube.

"Mi hija no tiene privilegios"

El exconductor de Intrusos enfatizó que no busca un trato especial para su hija. "Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido," afirmó, lamentando que su apellido esté involucrado en la causa.

Rial se sinceró sobre su rol, reconociendo el dolor, pero marcando distancia de las decisiones de Morena. "Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien... pero eligió el camino que a mí no me gusta", sentenció.

Rial subrayó que Morena, que tiene 27 años y dos hijos, debe asumir las consecuencias. "Ella tomó esa decisión, es grande... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer," confesó.

Se conocieron las fotos y videos de la detención de Morena Rial. Foto: Fuente policial.

El consuelo en su nieto y la autocrítica

El periodista insistió en que su hija debe hacerse responsable: "Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir," dijo, agregando que le gustaría que pidiera perdón a quienes dañó.

"En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos," remarcó.

Finalmente, Rial llevó tranquilidad sobre su nieto Amadeo, quien se encuentra "hermoso" y al cuidado de su otra hija, Rocío, y su pareja, María. El periodista cerró con un acto de autocrítica y un deseo de aprendizaje: "Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado... Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo."

