"Murió en mis brazos": Falleció Roscoe, el perrito que acompañó a Lewis Hamilton durante 12 años de carrera

Lewis Hamilton atraviesa un momento de profunda tristeza tras la pérdida de Roscoe, su bulldog de 12 años, que falleció la noche del domingo 28 de septiembre, según informó el propio piloto de la Fórmula 1. El deportista inglés compartió la noticia en sus redes sociales, agradeciendo a todos los fanáticos que mostraron cariño por su inseparable compañero.

Roscoe no solo fue un miembro querido de la familia Hamilton, sino también una presencia constante en los circuitos de Fórmula 1 y en eventos internacionales. Su carisma y ternura lo convirtieron en una figura reconocida entre los aficionados del automovilismo, llegando incluso a tener más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

La salud de Roscoe se había deteriorado recientemente debido a una pulmonía que lo mantenía grave. A pesar de los esfuerzos médicos, incluyendo exámenes y cuidados intensivos, el perro sufrió un paro cardíaco que no logró superar. Hamilton había compartido días antes su angustia por la condición de su mascota, destacando lo difícil que era seguir su evolución desde la distancia.

Desde que llegó a la vida del británico en 2013, Roscoe acompañó a Hamilton en numerosos viajes, sesiones de fotos y eventos de alto perfil, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y afecto. Su dieta especial, basada en alimentos veganos, había contribuido a mejorar su calidad de vida durante años.

El mundo de la Fórmula 1 se une al duelo del piloto, recordando a Roscoe como un amigo entrañable que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

