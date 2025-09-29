TEMAS DE HOY:
perrito Mauser Maltrato animal en Cochabamba Hombre muerto en una poza

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

"Murió en mis brazos": Falleció Roscoe, el perrito que acompañó a Lewis Hamilton durante 12 años de carrera

El piloto de Fórmula 1 informó sobre la muerte de su perro, que lo acompañó durante la mayor parte de su carrera y se convirtió en un ícono en el paddock. 

Martin Suarez Vargas

29/09/2025 11:03

Inglaterra.

Escuchar esta nota

Lewis Hamilton atraviesa un momento de profunda tristeza tras la pérdida de Roscoe, su bulldog de 12 años, que falleció la noche del domingo 28 de septiembre, según informó el propio piloto de la Fórmula 1. El deportista inglés compartió la noticia en sus redes sociales, agradeciendo a todos los fanáticos que mostraron cariño por su inseparable compañero.

Roscoe no solo fue un miembro querido de la familia Hamilton, sino también una presencia constante en los circuitos de Fórmula 1 y en eventos internacionales. Su carisma y ternura lo convirtieron en una figura reconocida entre los aficionados del automovilismo, llegando incluso a tener más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

La salud de Roscoe se había deteriorado recientemente debido a una pulmonía que lo mantenía grave. A pesar de los esfuerzos médicos, incluyendo exámenes y cuidados intensivos, el perro sufrió un paro cardíaco que no logró superar. Hamilton había compartido días antes su angustia por la condición de su mascota, destacando lo difícil que era seguir su evolución desde la distancia.

Desde que llegó a la vida del británico en 2013, Roscoe acompañó a Hamilton en numerosos viajes, sesiones de fotos y eventos de alto perfil, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y afecto. Su dieta especial, basada en alimentos veganos, había contribuido a mejorar su calidad de vida durante años.

El mundo de la Fórmula 1 se une al duelo del piloto, recordando a Roscoe como un amigo entrañable que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD