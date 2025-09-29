El Mundial Sub-20 que se disputa en Chile vivirá esta tarde una intensa programación con partidos que completarán la primera fecha del certamen. A las 16:00, Francia se enfrentará a Sudáfrica en el estadio El Teniente, mientras que, en paralelo, Noruega medirá fuerzas con Nigeria en el estadio Fiscal de Talca.

La acción continuará a las 19:00 con el estreno de Colombia, último representante sudamericano en entrar en competencia, que se verá las caras con Arabia Saudita en Talca. Al mismo tiempo, en el estadio El Teniente, Estados Unidos buscará su primera victoria frente a Nueva Caledonia.

Con estos compromisos, quedará cerrada la jornada inicial de la fase de grupos, dejando a todas las selecciones listas para encarar la segunda fecha del torneo juvenil.

Mira la programación en Red Uno Play