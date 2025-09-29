México amargó el debut de Brasil y lo empató 2-2 en el Mundial Sub-20

La participación de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 comenzó con un vibrante México vs Brasil Sub-20 que terminó 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago. Los dirigidos por José Hernández demostraron personalidad frente a uno de los favoritos del torneo, destacando jóvenes talentos como Gil Mora y Elías Montiel, quienes generaron constante peligro en el área rival.

El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad del juego. Alexei Domínguez adelantó a México con un disparo cruzado, pero Brasil respondió rápidamente con un potente remate de Coutinho que igualó el marcador. A lo largo de los primeros 45 minutos, el equipo mexicano mostró buenas combinaciones y Emmanuel Ochoa, portero nacional, se destacó con atajadas clave.

En la segunda mitad, la tensión se mantuvo. Brasil se adelantó nuevamente con un golazo de media distancia de Luighi, pero México no se rindió: David Ochoa empató de cabeza tras un tiro de esquina de Gil Mora, asegurando un punto crucial en este exigente “grupo de la muerte”. La recta final estuvo llena de remates al poste y acciones defensivas que mantuvieron al público al borde del asiento.

Con este empate, México Sub-20 suma un punto valioso y se prepara para enfrentar a su próximo rival europeo con la ilusión de avanzar a la siguiente fase, mientras que Brasil mantiene su condición de favorito, pero evidenció vulnerabilidad ante selecciones jóvenes y dinámicas.

