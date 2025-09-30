Municipio deslinda responsabilidad en accidente que dejó una mujer de 74 años fallecida

El asesor municipal Javier Mendívil aseguró que la línea de micro involucrada en el accidente contaba con autorización para circular por esa ruta.
Tras el accidente en el que perdió la vida Felicia Bravo, de 74 años, al ser atropellada por un micro de transporte público, la Alcaldía de Santa Cruz se pronunció y afirmó que el hecho no guarda relación con el plan de reordenamiento vehicular.
El asesor municipal, Javier Mendívil, sostuvo que el caso responde a un accidente de tránsito.
“En realidad no es un tema municipal, es un accidente de tránsito; nada justifica la distracción o el exceso de velocidad. Este tema está separado del reordenamiento, que es una proyección en ejecución y requiere socialización”, explicó.
Mendívil aclaró que la línea de micro involucrada en el accidente contaba con autorización y preexistencia de ruta, aunque subrayó que es necesaria una mayor coordinación con vecinos y transportistas en el marco del proceso de socialización.
