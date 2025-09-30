Santa Cruz reporta 19 incendios forestales activos y calidad del aire regular

El departamento de Santa Cruz atraviesa nuevamente una jornada marcada por incendios forestales y preocupación por la calidad del aire. Según el último reporte, se registran actualmente 19 incendios activos en distintos puntos del territorio, lo que mantiene en alerta a las autoridades de emergencia y medio ambiente.

En cuanto a la calidad del aire, este lunes se reportó un nivel regular, lo que representa una leve mejora respecto a días anteriores.

El pasado sábado por la noche se alcanzó el peor registro del año con un índice de 117, considerado como malo según los estándares ambientales. Este nivel generó alarma en la población y en las instituciones encargadas del monitoreo ambiental.

Afortunadamente, las lluvias registradas el domingo ayudaron a limpiar la atmósfera. Sin embargo, pese a esta mejoría, las autoridades advirtieron que los fuertes vientos continúan siendo un factor de riesgo, ya que mantienen el material particulado en el aire, lo que podría elevar nuevamente los niveles de contaminación en las próximas horas.

El vocero del monitoreo ambiental municipal indicó que, aunque actualmente la calidad del aire se encuentra en un nivel regular, la ciudadanía debe seguir tomando precauciones, especialmente las personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

En paralelo, el reporte de emergencias forestales indica que, 31 municipios han sido afectados por las quemas y se han emitido 139 alertas a lo largo del año. Hasta el momento, se estima que más de 127.000 hectáreas han sido dañadas por el fuego en Santa Cruz.

