Detienen a dos personas con armas y 23 kilos de marihuana en Puerto Quijarro

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Puerto Quijarro aprehendió a dos personas, una boliviana y otra brasileña, que portaban armas de fuego y una importante cantidad de marihuana en un operativo realizado en la zona.

El hecho ocurrió en el control de la tranca de Motacusitos, cuando el personal del Grupo de Intervención Operativa Especial (GIOE) Oriente procedió a revisar un vehículo con destino a la frontera. Durante la requisa, se identificó a los dos sospechosos y se encontraron en sus pertenencias dos pistolas calibre 9 milímetros.

Tras una entrevista y corroboración de información, las autoridades se trasladaron a un inmueble ubicado en el barrio Cristo Rey de Puerto Quijarro, donde en la inspección de habitaciones hallaron un total de 42 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 23,6 kilos.

Como resultado del operativo, además de la droga, se secuestró un inmueble, un vehículo, celulares y las dos armas de fuego. Los detenidos fueron identificados como Yodel Egués Morales, de nacionalidad boliviana, y Pablo Enrique Augusto da Silva, brasileño.

Sin embargo, tras verificar antecedentes y hacer una consulta con la Policía Federal de Brasil, se descubrió que el segundo detenido utilizaba una identidad falsa. Su verdadero nombre es Alef Jesús Santos da Silva, quien posee dos mandamientos de prisión en Brasil por delitos de extorsión mediante secuestro, robo agravado y asociación criminal.

