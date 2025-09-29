Cochabamba: ciudadanos hacen filas en el TED para renunciar a militancias políticas no autorizadas

En las últimas horas se registraron largas filas en oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, donde varios ciudadanos acudieron a renunciar a militancias políticas que, según denunciaron, nunca autorizaron.

La situación refleja el malestar de personas que aseguran haber sido inscritas de manera irregular en partidos políticos, lo que las llevó a iniciar el trámite de renuncia establecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El OEP recordó que el trámite de renuncia es personal y gratuito, y requiere la presentación de la cédula de identidad vigente. Este procedimiento responde al derecho constitucional a la libre participación política, que incluye no ser obligado a pertenecer a una organización en contra de la voluntad ciudadana.

Plataforma de verificación

El organismo electoral también recomendó a la población revisar su estado de militancia política en la página web del OEP, donde se habilitó una plataforma digital para verificar si figuran registrados en alguna organización.

En caso de no haber autorizado la inscripción, los ciudadanos pueden iniciar de inmediato el proceso de renuncia en el TED de su departamento.

