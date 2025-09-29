TEMAS DE HOY:
Desaparecidos Casos de pederastía Adolescente asesinada en Lauca Ñ

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Mineros cooperativistas marchan desde El Alto hacia La Paz por combustible y otras demandas 

Las cooperativas mineras exigen el acceso y la gestión de áreas mineras, la provisión garantizada de combustible y materiales explosivos para sus labores, así como la definición de un régimen tributario. 

Hans Franco

29/09/2025 10:03

Foto: Mineros marchan hacia La Paz (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes comenzó en la ciudad de El Alto la marcha de cientos de cooperativistas mineros provenientes de distintos puntos del país, movilización convocada por la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol). La medida de presión busca visibilizar las principales demandas del sector y llegará hasta el centro de la sede de Gobierno.

Las cooperativas mineras exigen a las autoridades nacionales atención inmediata a temas estructurales, entre ellos el acceso y la gestión de áreas mineras, la provisión garantizada de combustible y materiales explosivos para sus labores, así como la definición de un régimen tributario que consideran justo y favorable para su sostenibilidad.

Asimismo, solicitan el reconocimiento y la restitución de la personería jurídica de varias federaciones mineras, además de rechazar la suspensión de trámites y la anulación de resoluciones administrativas que según denuncian vienen afectando el otorgamiento de derechos mineros por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Dirigentes de Concobol confirmaron que la protesta cuenta con la participación de organizaciones afiliadas de todo el país y que la medida de presión se mantendrá hasta que el Gobierno abra un diálogo serio y atienda sus demandas.

El centro paceño será el escenario principal de la movilización, donde los mineros esperan instalarse a lo largo de la jornada para exigir respuestas concretas a sus peticiones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD