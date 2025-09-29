Defensoría de la Niñez inaugura Cámara Gesell "amigable" para evitar revictimización de menores

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia inauguró este lunes una nueva y moderna Cámara Gesell en sus instalaciones, diseñada exclusivamente para mejorar el abordaje de casos de abuso y violencia contra menores de edad. Con una inversión cercana a los 300 mil bolivianos, financiada por las fundaciones ChildFund y Visión Mundial, el espacio busca asegurar que las víctimas solo tengan que declarar una única vez.

El director de la Defensoría, Raúl Yabeta, destacó que el objetivo principal es evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia física, psicológica, emocional o sexual.

Un espacio seguro y especializado

Esta nueva Cámara Gesell se diferencia de las que ya existen en la Unidad de Víctimas Especiales y el Poder Judicial por su enfoque especializado en la atención a la niñez.

"Se les hace la entrevista psicológica en un ambiente seguro y adecuado para ellos. Esta sería la única Cámara Gesell especializada para niños", explicó una representante de la Defensoría.

El espacio, que Yabeta llama la "Casa de la Niñez", está diseñado con requisitos a nivel internacional, incluyendo: vidrios insonorizados, equipos tecnológicos para realizar grabaciones de alta calidad y una sala contigua para que fiscales, jueces o partes del proceso puedan observar la declaración sin la presencia física del menor.

Declaración única como prueba judicial

La principal función de esta moderna sala es garantizar que la declaración del menor se realice una sola vez. "La idea de una Cámara Gesell es que solamente declare una vez el menor, se grabe y esta grabación sea prueba dentro de un proceso," afirmó Yabeta.

Esto permitirá que los niños y adolescentes ya no sean llevados a estrados judiciales a prestar declaración, sino que puedan hacerlo en un ambiente amigable donde sientan que están conversando con un amigo, no dentro de un juicio. La nueva Cámara Gesell ya está lista para ser utilizada en las investigaciones de casos.

