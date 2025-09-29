Santa Cruz vivirá una semana marcada por contrastes climáticos, con temperaturas extremas, fuertes vientos y la llegada de un frente frío acompañado de lluvias.

Según el reporte semanal N.º 222 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, la semana inicia con predominio de vientos del norte y altas temperaturas que se intensificarán el sábado 4 de octubre.

En la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 36 °C de máxima. En los Valles se prevén mínimas de 8 °C y máximas de 31 °C; mientras que en Cordillera y la Chiquitania los termómetros llegarán a 40 °C.

A este escenario se suma la presencia de vientos con ráfagas que superarán los 60 km/h, sobre todo hacia el inicio y el fin de semana, con cielos parcialmente cubiertos y nublados, alternados con periodos despejados.

El ingreso del frente frío

Entre la noche del martes 30 de septiembre y la madrugada del miércoles 1 de octubre ingresará un sur leve que se extenderá hasta el jueves 2. Este frente frío traerá consigo lluvias moderadas a fuertes en gran parte del departamento, generando un descenso significativo de las temperaturas y un alivio temporal al intenso calor de los últimos días.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínimas de 19 °C y máximas de 36 °C. Vientos del norte con ráfagas superiores a 60 km/h. Lluvias el martes y miércoles.

Valles cruceños: mínimas de 8 °C y máximas de 31 °C. Vientos sobre los 50 km/h. Precipitaciones moderadas a fuertes a mitad de semana.

Cordillera: mínimas de 12 °C y máximas de 40 °C. Ráfagas de viento de más de 60 km/h en Cabezas y Charagua. Lluvias el martes y miércoles.

Chiquitania: mínimas de 18 °C y máximas de 40 °C. Vientos intensos en Ñuflo de Chávez y Chiquitos. Lluvias sectorizadas a mitad de semana.

Mira la programación en Red Uno Play