Alcalde Arias defiende parqueos tarifados y descarta su reversión

El alcalde de La Paz, Iván Arias, ratificó este domingo la continuidad de los parqueos tarifados en la ciudad y aseguró que su implementación no será revertida, pese a la intención del Concejo Municipal de anular la medida.

“No va a ser revertida esta situación porque estamos bajo un parámetro que no es el capricho del alcalde”, afirmó la autoridad edil.

Arias sostuvo que el modelo responde a prácticas modernas aplicadas en países como Chile y Perú y destacó que en La Paz ya se registran resultados positivos. “Hemos desarrollado la plataforma, las empresas han pagado el desarrollo de la plataforma. La Alcaldía no está gastando un peso y más bien vamos a recibir un porcentaje de 15% de eso para hacer obras en la ciudad”, explicó.

El burgomaestre cuestionó a los concejales opositores por intentar frenar la iniciativa, a la que calificó como un avance para la urbe. “Aquí la mentalidad estatista, la mentalidad socialista, es la que está predominando. Impiden que empresarios vengan a invertir”, señaló, recordando que la puesta en marcha de los parqueos tarifados generó más de 100 empleos directos y movilizó inversiones privadas en tiempos de crisis.

En ese marco, acusó a la oposición política de buscar deslegitimarlo antes que debatir. “Quieren que vaya al Concejo para crucificarme. No quieren escuchar. No hay un espíritu abierto en pro de La Paz”, expresó.

Finalmente, reivindicó la necesidad de ordenar el espacio público y poner fin a la apropiación indebida de las vías. “Lo dejaban todo el día y se apropiaban de la vía pública. Hoy hay parqueos y parqueos a precios módicos, señores. Los parqueos siguen y seguirán”, concluyó.

