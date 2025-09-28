Pobladores de Uncia retienen a estudiante de Policía, acusado de robar un vehículo

Un presunto hecho de robo de vehículo indocumentado se reportó en el municipio de Uncía en Potosí, donde pobladores, en la zona conocida como ‘Playa del Chófer’, retuvieron a un joven acusado de intentar sustraer un vehículo indocumentado, presuntamente, haciendo uso de un arma de fuego.

Según el reporte preliminar, los pobladores de la zona fueron alertados sobre el intento de robo y se concentraron, logrando retener al presunto delincuente, quien habría sido identificado como estudiante de primer año de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (Fatescipol) del municipio.

Tras que personal policial tomara conocimiento del hecho, acudió hasta la zona para proceder con la aprehensión del acusado, sin embargo, los pobladores se negaron a entregarlo y en primera instancia habrían agredido al personal policial, mismos que terminaron retirándose del lugar.

Horas después, y dentro del proceso de investigación, se procedió a la aprehensión de otro joven, quien habría sido identificado como cómplice del intento de robo, el cual se había dirigido en un motorizado hasta el lugar, y escapó al ver la concentración de gente, según se conoce, también sería estudiante de la Fatescipol.

Después de varias conversaciones con los dirigentes de la zona, se logró concretar un acercamiento y compromiso para la entrega del joven retenido, el cual sería trasladado al sector de Merkaymaya ubicado en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, Uncia- Sucre.

Horas después, se conoció que el acusado y retenido por pobladores, fue entregado a la Policía, tanto él, como su cómplice, están aprehendidos y fueron remitidos al Ministerio Público.

