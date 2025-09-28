[Video] Así fugó la reclusa del penal de Obrajes, saltó un muro en la madrugada

Después de que se reportara la fuga de una interna de 42 años, quien cumplía detención preventiva por el delito de robo agravado, se revelaron imágenes de cámaras de seguridad, que muestran el preciso instante en que la reclusa logra escapar.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este viernes 26 de septiembre, a hrs. 06:20, cuando la mujer logra trepar el muro y saltar hacia la calle.

Tras lograr alcanzar el exterior de la cárcel, la mujer emprende una carrera hacia las calles adyacentes y desaparece de las imágenes.

La Policía inició con los rastrillajes y operativos de búsqueda, además se investigan los niveles de seguridad del recinto penitenciario.

