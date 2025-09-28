“Me dijo mamá no vas a llorar”: Dolor y desesperación en el entierro de la vocalista de Muñequita Flor

En medio de consternación y mucho dolor, fue enterrada Laura Mamani Apaza de 26 años, vocalista de la agrupación musical ‘Muñequita Flor’, quien, junto a otros integrantes de su grupo musical, perdieron la vida en un trágico accidente.

Su familia y gente cercana le dio el último adiós en el cementerio de Ventilla de la ciudad de El Alto.

“El día miércoles, a las 05:40 de la mañana me dice, mamá, tengo presentación en Tacna y voy a ir mamá, no vas a llorar”, cuenta la madre de la artista.

Laura, quien era la hermana mayor de 3 hermanos, había recomendado a su madre el poder cuidarlos, y se despidió para asistir a su presentación.

“Me cuidas a mis hermanos, les vas a ir a recoger del colegio, y a mi perrrita princesita le vas a cuidar”, recordó su madre.

También contó que su sueño era llenar los escenarios en todo el país, “para hacer bailar a los bolivianos en los nueve departamentos”.

