¡No le costó nada! Una reclusa de la cárcel de Obrajes fugó saltando un muro

En las últimas horas se reportó la fuga de una reclusa del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la ciudad de La Paz, quien logró saltar uno de los muros para salir huyendo del lugar.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad del recinto penitenciario, y desde la Policía, activaron operativos de búsqueda y rastrillaje para dar con la interna.

Según el reporte, la fuga se produjo aproximadamente a las 06.20, en inmediaciones de la torre de vigilancia número 1. Personal penitenciario confirmó que la interna, de origen beniano, aprovechó un descuido y cambio de guardia para escalar el muro y huir del penal.

La interna, cumplía detención preventiva al estar acusada por el delito de robo agravado, tras conocerse la fuga, efectivos policiales desplegaron un operativo de rastrillaje.

“Hemos activado el plan z y las unidades investigativas ya están tras la pista”, informó el comandante departamental de la Policía, general Gunther Agudo.

