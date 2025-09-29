TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vehículo chocó contra un local y terminó volcado en pleno centro cruceño

El accidente ocurrió en las calles Beni y Arenales. La conductora fue auxiliada y trasladada a una clínica con heridas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/09/2025 7:59

Santa Cruz, Bolivia

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en pleno centro de Santa Cruz, específicamente en la intersección de las calles Beni y Arenales.

Un vehículo que aparentemente circulaba a gran velocidad perdió el control, colisionó contra una vivienda ubicada frente a la iglesia San Andrés y terminó volcado sobre la vía.

La conductora del motorizado fue rápidamente auxiliada por personas que se encontraban cerca del lugar del hecho y posteriormente trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica.

Además, una persona de la tercera edad que pasaba por el lugar al momento del accidente también resultó afectada.

Los daños materiales en el vehículo y en la infraestructura de la vivienda son considerables.

 

