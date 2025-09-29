TEMAS DE HOY:
Tragedia en carretera a Oruro Atropello a anciano ACCIDENTE EN CARRETERA

Deportes

¡Escándalo! La FIFA sanciona a Sudáfrica por alineación indebida

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA.

EFE

29/09/2025 13:46

Foto: Internet.
Sudáfrica.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol, por alineación indebida de Teboho Mokoena en el encuentro ante Lesoto, disputado el pasado 21 de marzo y que ha pasado a ser una derrota por 0-3, según anunció este lunes el organismo internacional.

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026. La sanción, además de la derrota, incluye una multa de 10.000 CHF (francos suizos) y una advertencia para Mokoena.

El encuentro, que terminó 2-0 a favor de Sudáfrica, supone un revés para el conjunto que lideraba el grupo C con 17 puntos (ahora 14) y cuyo primer lugar comparte ahora con Benin en busca del billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. 

