¡Insólito! Club árabe paga a personas para simular hinchas en sus partidos

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el fútbol saudí ha puesto a la región bajo la mirada mundial, pero no solo por el talento en el campo. Neom SC, club de la Primera División de Arabia Saudita, ha sido objeto de polémica por contratar personas para llenar y animar las gradas de sus partidos en casa, según reporta un diario francés.

De acuerdo al reporte de L'Equipe, los “hinchas” reciben pagos de aproximadamente 11 dólares por partido y son coordinados a través de grupos de WhatsApp para seguir instrucciones sobre cuándo aplaudir y animar al equipo. La medida busca crear un ambiente festivo en los estadios, compensando la falta de arraigo futbolístico local.

Neom SC tiene una historia que se remonta a 1965, cuando fue fundado como Al-Suqoor Club. Tras años alternando entre segunda y tercera división, alcanzó la Primera División en 2011. Posteriormente descendió y fue adquirido parcialmente por la empresa NEOM, hasta ser refundado en 2023 por el Ministerio de Deportes con su actual denominación.

La contratación de hinchas pagos genera debate sobre la autenticidad de la pasión en los estadios y plantea interrogantes sobre cómo el fútbol saudí busca atraer atención internacional, especialmente con la presencia de figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo.

