El ex futbolista belgo-congolés Roger Lukaku, padre de Romelu, delantero internacional belga del Nápoles, y de su hermano Jordan, defensa del Adanaspor turco, falleció este lunes a los 58 años en Kinshasa.



Llegado desde la actual República Democrática del Congo a Bélgica en 1990, Roger Lukaku desarrolló la mayor parte de su carrera como deportista en ese país, salvo por un breve paso por Turquía y las once veces que jugó como internacional con Zaire (nombre oficial del país entonces).



En el fútbol belga sumó 47 goles en 135 partidos disputados en equipos modestos de la primera división belga como Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines y Ostende, donde dejó de jugar en 1999 aunque aún pasaría algunas temporadas en equipos de categorías inferiores.



En 2010, Roger Lukaku estuvo implicado en la fundación en República Democrática del Congo del equipo Sporting Club Rojolu, cuyo nombre proviene de las primeras letras de Roger, Romelu y Jordan Lukaku.



Tras conocerse la noticia del deceso, cuyas causas no han trascendido, Romelu Lukaku difundió un mensaje de agradecimiento a su padre en la red social Instagram.



"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá", escribió el máximo goleador de la historia de Bélgica.

Mira la programación en Red Uno Play