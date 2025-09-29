TEMAS DE HOY:
Policial

Hombre reportado como desaparecido es hallado muerto en una poza en Mapiri, La Paz

El hombre tenía 30 años, había desaparecido junto a una volqueta, posteriormente el vehículo fue hallado en plena vía sin el conductor hecho que causó alarma. Tras una ardua búsqueda hallaron el cuerpo.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 10:23

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El subcomandante Departamental de Policía La Paz, coronel Willy Paz, informó este domingo, sobre el caso de una persona hallada sin vida dentro de una poza en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz.

“Se conoció sobre la muerte de una persona de aproximadamente 30 años, la misma que ha sido encontrada al interior de una poza”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, tras identificar el cuerpo se realizó el levantamiento legal del cadáver, y se estableció como causa de la muerte, asfixia por sumersión.

Paz señaló que esta persona de sexo masculino, fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 26 de septiembre. El mismo era un trabajador de una cooperativa minera, al momento de su desaparición se encontraba junto a una volqueta, pero el motorizado había sido hallado en plena carretera sin conductor.

Tras hallar el vehículo, familiares desesperados acudieron a la policía, tras horas de búsqueda lograron hallarlo sin vida el pasado sábado 27 de septiembre, el mismo estaba dentro de la poza.

“Los hechos se están investigando y se busca establecer las circunstancias del deceso, familiares se hicieron presentes en el lugar y reclamaron el cuerpo de la persona fallecida”, agregó Paz.

 

 

