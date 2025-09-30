¡Impactante video! Dos niños saltan desde un tercer piso en llamas y sobreviven

Una verdadera escena de película se vivió el pasado sábado en Grenoble, Francia, cuando dos niños, de apenas 3 y 10 años, se lanzaron desde la ventana de un tercer piso envuelto en llamas, en un desesperado intento por sobrevivir.

Las impactantes imágenes del momento fueron captadas por testigos y en cuestión de horas se volvieron virales, generando conmoción en todo el mundo.

El incendio, descrito por los vecinos como “fuera de control”, arrasó en minutos con el departamento donde se encontraban los menores. Las llamas devoraron escaleras y pasillos, dejando a los pequeños sin salida.

Atrapados y asfixiándose por el humo, no vieron otra opción que arrojarse por la ventana, ante la mirada atónita de peatones que gritaban desde la calle.

Milagrosamente, al menos seis adultos lograron atraparlos en el aire, amortiguando su caída con sus propios cuerpos.

El rescate fue tan dramático como heroico; dos de los rescatistas resultaron con fracturas en los brazos debido al impacto, pero lograron salvar la vida de los niños, que salieron ilesos de la caída, aunque intoxicados por el humo.

Los menores fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Mira la programación en Red Uno Play